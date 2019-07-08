المقاصة يتعاقد مع النيجيري موسيس مهاجم الحدود 4 سنوات

تعاقد مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام مع اللاعب النيجيري إيدو موسيس، مهاجم حرس الحدود، لمدة 4 سنوات بعد شرائه بشكل نهائي من نادي الحرس، وذلك ضمن الصفقات التي حددها أحمد حسام ميدو، المدير الفني للمقاصة، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

ووقع المهاجم النيجيري على عقود انضمامه للمقاصة، ظهر اليوم الاثنين،

بمقر الشركة بحضور اللواء محمد عبدالسلام، والدكتور عصام سراج، مدير التعاقدات والاستثمار بالمقاصة، وعبدالحميد عادل، وأحمد زين العابدين، وكيلي اللاعب.

وكان أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق، أبدى إعجابه بإمكانات وقدرات إيدو موسيس الهجومية، وطلب من إدارة المقاصة ضمه لدعم هجوم الفريق.

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وتسلم الدكتور عصام سراج الاستغناء الرسمي عن اللاعب من مسئولي نادي الحرس، ومن المقرر أن يقوم وليد هويدي، مدير الكرة بالنادي، بقيد موسيس في قائمة المقاصة باتحاد الكرة.

ويبلغ اللاعب إيدو موسيس من العمر 21 عاما، وسجل مع حرس الحدود 8 أهداف بالدوري.

يذكر أن إدارة المقاصة تعاقدت خلال الانتقالات الصيفية الجارية مع اللاعب صلاح ،مهاجم فريق النجوم، في إطار سياسية تدعيم صفوف الفريق باللاعبين المميزين للمنافسة بقوة خلال الموسم الجديد.