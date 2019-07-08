مدرب الأهلي السابق يقترب من بيراميدز

اقترب أحمد أيوب، المدرب السابق للفريق الأول للنادي الأهلي، من الانضمام للجهاز الفني الجديد لفريق بيراميدز كمدرب عام خلال الأيام القليلة الماضية.
وأعلن نادي بيراميدز، اليوم الاثنين، عن التعاقد مع الرنسي سباستيان دوسابر لتولي منصب المدير الفني للفريق بالموسم المقبل.
ويصطحب ديسابر معه في الجهاز الفني الجديد
وأكد حسام البدري أنه يدرس مع المدير الفني الجديد انضمام عنصر مصري آخر في الجهاز الفني.
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