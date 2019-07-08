الاتحاد الإنجليزي سيخفف من حدة تقنية الفيديو بعد الاستعانة بها لأول مرة

قال مايك رايلي، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإنجليزي، إن تقنية الفيديو لن تستخدم لفرض قيود مشددة في حالات لمس الكرة باليد، حين تتم الاستعانة بهذه التقنية، لأول مرة في البريميرليج خلال الموسم المقبل.



وتسبب تطبيق هذه التقنية في كأس العالم للسيدات، لأول مرة في تاريخ منافسات الكرة النسائية، في ظهور جدل بين اللاعبين واللاعبات والمدربين وكذلك الجماهير التي أصابها الإحباط.



وأضاف رايلي "في حالات كثيرة احتسبت ركلات جزاء في كأس العالم للسيدات وكذلك في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بسبب لمسة يد، لم تكن لتحتسب لو حدثت في الدوري الانجليزي الممتاز".



وتابع في تصريحات لصحيفة تايمز "هناك مساحات لتفسير التعديلات الجديدة الخاصة بلمسة اليد خاصة فيما يعتبر وضعا غير طبيعي لليدين والذراعين في مسار الكرة".



ونوه "الذراع جزء من اللعب ما دام اللاعب لم يحاول مد يده لمنع الكرة عند تسديد المنافس لها، ولهذا يوجد مجال أكبر لعدم وجود عقوبة".



وأوضح "ما لا نريد استحداثه هو ثقافة يقوم فيه المدافعون بالذود عن منطقتهم وأيديهم خلف ظهورهم، أو أن يتقبل الناس فكرة أن يحاول المهاجمون تسديد الكرة في أيدي المدافعين للحصول على ركلات جزاء".



المصدر": موقع كورة