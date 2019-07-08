اونلاين | puls max sports: مشاهدة مباراة كوت ديفوار ومالي بث مباشر الاسطورة بدون تقطيع Kora Live يلا شوت يوتيوب CAN bein

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يقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي البث المباشر لمباراة كوت ديفوار ومالي في كأس أمم إفريقيا، حيث يلتقي المنتخبين بعد قليل من مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا على الأراضي المصرية، يلا شوت مشاهدة مباراة مالي ضد كوت ديفوار yalla shoot بث مباشر بلس بدون تقيطع.

موعد مباراة كوت ديفوار ومالي والقنوات الناقلة kora live بث مباشر اليوم

تبدأ مباراة مالي وكوت ديفوار في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع المباراة على قناتي بي إن سبورتس ماكس الأولي والثانية bein sports max، بالإضافة إلى نقلها على قناة تايم سبورت المصرية، وقناة canal plus.

تشكيل كوت ديفوار أمام مالي :- حراسة المرمى: سيلفان جبوهو. خط الدفاع: مامادو باكايوكو، إسماعيل تراوري، يلفريد كانون، وونلو كوليبالي. خط الوسط:ساراي داي، فرانك كيسي، ويلفريد زاها، ماكس جريدل، جان فيلب جامين. Advertisements خط الهجوم: ويلفريد بوني.

تشكيل مالي ضد ساحل العاج :-

حراسة المرمى: دجيجي ديارا خط الدفاع: هماري تراوري – يوسف كونيه – مولا واجي – مامادو فونانا خط الوسط: أمادو هايدارا – ديادي ساماسيكو – لاسانا كوليبالي – موسي دجينيبو خط الهجوم: موسي ماريجا – عبدالله ديابي