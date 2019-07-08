اونلاين | يلا شوت Fi GOL بث مباشر مباراة مالي وكوت ديفوار كورة لايف Max Multi كورة ستار مشاهدة مباراة مالي وكوت ديفوار yalla plus

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يقدم الخليج 365 الرياضي مشاهدة مباراة كوت ديفوار ومالي اليوم يلا شوت حصري بدون تقطيع اليوم على ملعب السويس الجديد، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت المملكة العربية السعودية ، يلا شوت بدون تقطيع في دور ثمن النهائي من بطولة كاس الأمم الإفريقية المقامة في مصر بالفترة من 21 يونيو الماضي وحتى التاسع عشر من يوليو الجاري يلا شوت بث مباشر مالي وكوت ديفوار مباراة ممتعة بجودة ممتازة يلا شوت مباشر.

وتأمل الجماهير في مشاهدة مباراة مثيرة وقوية خاصة أنها بين منتخبين قدما مباريات ممتعة في دور المجموعات يلا شوت بث مباشر ، على ملعب السويس الجديد بمدينة السويس، وهو واحد من ضمن الملاعب المستضيفة لمباريات كان 2019 ، Koora Online رابط سريع مباراة كوت ديفوار VS مالي.

تشكيل مالي المتوقع لمباراة اليوم أمام ساحل العاج:

حراسة المرمى: دجيجي ديارا

خط الدفاع: هماري تراوري – يوسف كونيه – مولا واجي – مامادو فونانا

خط الوسط: أمادو هايدارا – ديادي ساماسيكو – لاسانا كوليبالي – موسي دجينيبو

خط الهجوم: موسي ماريجا – عبدالله ديابي

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تشكيلة ساحل العاج المتوقعة:

في حراسة المرمى: سيلفان جوبوهوو.

في خط الدفاع: مامادو باكايوكو، إسماعيل تراوري، ويلفريد كانون، كوليبالي.

في خط الوسط: جيوفري سيري، فرانك كيسي، جان فيليب جبامين.

في خط الهجوم: ماكس جرادل، ويلفريد زاها، بوني.

توقيت مباراة مالي وكوت ديفوار اليوم الإثنين:

يلا شوت مباراة اليوم مباراة مالي وكوت ديفوار في تمام الساعة 18:00 مساء بتوقيت مصر الساعة 18:00 مساء بتوقيت الاردن الساعة 18:00 مساء بتوقيت فلسطين الساعة 18:00 مساء بتوقيت سوريا بث مباشر مباريات الساعة 19:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة الساعة 19:00 مساء بتوقيت الدوحة الساعة 19:00 مساء بتوقيت العراق الساعة 19:00 مساء بتوقيت اليمن كورة شوت مشاهدة مباراة مالي وكوت ديفوار "ساحل العاج" koora online.

كوره اون لاين مباراة مالي وكوت ديفوار بتغطية حية ومتابعة لحظية كورة اتش دي مالي التي نجحت في حصد 7 نقاط بدور المجموعات كورة شوت بالفوز على موريتانيا بأربعة اهداف مقابل هدف koora online ثم التعادل أمام تونس بهدف لكل فريق يلا شوت بلس ، وأخيرا كان الفوز بهدف دون رد على منتخب أنجولا موقع يلا شوت في حين حقق منتخب كوت ديفوار الفوز على جنوب إفريقيا بهدف في المباراة الأولى يلا شوت توداي ثم الخسارة من المغرب بهدف بث مباشر مباريات اليوم وكان الختام مع فوز كبير ومريح على ناميبيا بأربعة أهداف مقابل هدف مباريات اليوم بث مباشر.