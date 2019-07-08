اونلاين | بث مباشر ON LINE مشاهدة مباراة كوت ديفوار ومالي يلا شوت PLUS رابط طلقة ماتش مالي وساحل العاج Eurosport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر ON LINE مشاهدة مباراة كوت ديفوار ومالي يلا شوت PLUS رابط طلقة ماتش مالي وساحل العاج Eurosport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة كوت ديفوار ومالي اليوم الإثنين 8-7-2019 بث مباشر عبر رابط كورة لايف kora live ، حيث يواجه منتخب مالي نظيره منتخب كوت ديفوار، مساء اليوم، على ملعب السويس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيف أحداثها مصر خلال الفترة الممتدة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

بث مباشر مباراة كوت ديفوار ومالي بجودة عالية شاهد عبر رابط كورة أون لاين kora online :

من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة كوت ديفوار ومالي، ف الدور الـ 16 في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر والعراق، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

شاهد مباراة كوت ديفوار ومالي بث مباشر بسرعة فائقة عبر رابط كورة ستار kora star :

Advertisements

ويحتضن ملعب السويس مباراة كوت ديفوار ومالي، وسوف تذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة تايم سبورت time sport على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى البث الفضائي لقناة بين سبورت ماكس 1 و 2 bein sports max hd عبر قمري النايل سات والعرب سات.

لايف مباراة كوت ديفوار ومالي شاهد بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot :

وتمكن منتخب كوت ديفوار من التأهل للدور الـ 16 من كأس الأمم الأفريقية، كوصيف للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعدما حقق فوزين على منتخبي جنوب افريقيا ونامبيا، وتلقى هزيمة واحدة من منتخب المغرب، وعلى الجانب الآخر يسعى المنتخب المالى لمواصلة عروضه القوية فى البطولة بعد تصدره لمجموعته على حساب منتخبات تونس وأنجولا وموريتانيا.

شاهد مباراة كوت ديفوار ومالي بجودة عالية عبر رابط بث مباشر alostora live :

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب كوت ديفوار بقيادة مدربه إبراهيم كمارا هذا اللقاء بتشكيل يضم كلًا من: سيلفان جبوهو، باكايوكو، تراويرى، وونلو كوليبالى، كانون، سيرى داى، وجان سيرى، ولفريد زاها، نيكولاس بيبى، ماكس جرادييل، ولفريد بونى.

بينما يتوقع أن يبدأ مجاسوبا مدرب منتخب مالي هذا اللقاء بتشكيل يضم كلًا من: دجى ديارا، همارى تراورى، يوسف كونيه، واجى، مامادو فونانا، أمادو هايدرا، لاسانا كوليبالى، موسى دجينيبو، ديادى ساماسيكو، عبدالله ديابى، وموسى ماريجا.