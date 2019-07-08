اونلاين | أونلاين PLUS بث مباشر مباراة كوت ديفوار ومالي يلا شوت بلس| مشاهدة ماتش مالي وساحل العاج| رابط ORTM LIVE

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تابعوا اليوم الاثنين الموافق 8-7-2019 مواجهة نارية بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب مالي في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2019، شاهد بث مباشر مباراة (كوت ديفوار × مالي) اليوم على كورة أونلاين بدون تقطيع، حيث ستقام مباراة كوت ديفوار ومالي KORA STAR، علي أرضية استاد السويس، في مباراة لن تقبل القسمة على اثنين، حيث سيتأهل منتخب واحد فقط لدور الثمانية بالبطولة القارية المقامة بمصر.

منتخب كوت ديفوار يمتلك لقب وحيد لبطولة أمم إفريقيا حققه عام 2015 بقيادة مدربه السابق هيرفي رينارد، بينما منتخب مالي لم يتوج باللقب الإفريقي اطلاقًا طوال تاريخه، ويأمل في تحقيق المفاجأة والاطاحة بالمنتخب الإيفواري خارج البطولة ومواصلة المشوار للمنافسة على لقب CAN 2019.

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- التشكيل المتوقع لمباراة كوت ديفوار ومالي اليوم الاثنين في أمم إفريقيا 2019:

منتخب كوت ديفوار سيبدأ مباراته اليوم ضد مالي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: سيلفان جوبوهوو

خط الدفاع: سيرجي أورييه - إسماعيل تراوري - ويلفريد كانون - وونلو كوليبالي

خط الوسط: فرانك كيسي - جيوفري سيري دي - جيان سيري - نيكولاس بيبي

خط الهجوم: ماكس جرادل - جوناثان كودجيا.

أما منتخب مالي سيبدأ مباراة كوت ديفوار بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: دجيجي ديارا

خط الدفاع: فالاي ساكو - بوباكر كوياتي - مولاي واغي - ماساديو هايدارا

خط الوسط:أمادو هايدرا - لاسانا كوليبالي - أداما تراوري - موسى دومبيا

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خط الهجوم: خليفة كوليبالي - عبدالله ديابي.

موعد مباراة كوت ديفوار ضد مالي اليوم الاثنين في أمم إفريقيا 2019:

- المباراة: كوت ديفوار × مالي (ثمن نهائي أمم إفريقيا)

- موعد المباراة: 6:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، 7:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة

- تاريخ المباراة: الاثنين الموافق 8-7-2019

- ملعب المباراة: استاد السويس الجديد

- القنوات الناقلة: BEIN SPORTS – MAX HD 1 – MAX HD 2 – TIME SPORT.

- المعلقين: حفيظ دراجي – عصام الشوالي

- التاريخ يرجح كفة كوت ديفوار أمام منتخب مالي في أمم إفريقيا :

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- مشاهدة بث مباشر مباراة كوت ديفوار ضد مالي اليوم الاثنين 8-7-2019:

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