اونلاين | كورة لايف SPORTS RTI مشاهدة مباراة كوت ديفوار ومالي بث مباشر cote d'ivoire vs mali لايف channel PLUS

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة مالي وكوت ديفوار اليوم الاثنين 8/7/2019 بث مباشر مباراة مالي وكوت ديفوارkora star كورة ستار ويسعى منتخب كوت ديفوار للفوز على منتخب مالي وقد صعد المنتخب المالي اول المجموعة بينما صعد منتخب كوت ديفوار كثاني مجموعة ومتابعة المبرااة عبر موقع yalla shoot يلا شوت الجديد وتعد هذه المباراة من اقوى مبارايات دور ال16 في بطولة كأس امم افريقيا المقامة في مصر مشاهدة عبر موقع لايف اتش دي كورة live hd kora.

موعد مباراة مالي وكوت ديفوار في كأس امم افريقيا

ستلعب مباراة مالي وساحل العاج كورة اون لاين لايف kora online liveعلى ملعب ستاد السويس مساء اليوم الإثنين في تمام الساعةالسادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة والثامنة بتوقيت أبو ظبي، وتذاع المباراة عبر مشاهدة مباراة كوت ديفوار بث مباشر عبر قناتي بي ان ماكس 1 و2 والمعلق الصوتي مع محمد الكواليني yalla shoot kora يلا شوت كورة.

التشكيل المتوقع لمنتخب كوت ديفوار امام مالي

في حراسة المرمى: سيلفان جوبوهو.

في خط الدفاع: سيرجي أورييه - إسماعيل تراوري - ويلفريد كانون - وونلو كوليبالي.

في خط الوسط: فرانك كيسي - جيوفري سيري دي - جيان سيري.

في خط الهجوم: نيكولاس بيبي - ماكس جرادل - جوناثان كودجيا.

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التشكيل المتوقع لمنتخب مالي امام كوت ديفوار

في حراسة المرمى : دجيجي ديارا.

في خط الدفاع: فالاي ساكو - بوباكر كوياتي - مولاي واغي - ماساديو هايدارا.

في خط الوسط: أمادو هايدرا - لاسانا كوليبالي - أداما تراوري - موسى دومبيا.

في خط الهجوم: خليفة كوليبالي - عبدالله ديابي.

يلا شوت مشاهدة مباراة مالي وكوت ديفوار في كأس أمم افريقيا 2019

شاهد مباراة مالي وساحل العاج يلا شوت حصري yalla shoot 7sry ويسعى المنتخب المالي في الفوز على منتخب كوت ديفوار والصعود الى دور الثمانية من كاس امم افريقيا وتذاع عبر كورة اون لاين kora online hd وتعد من اقوى مباريات دور ال16 في البطولة الافريقية التي تنقل عبر موقع يوتيوب لايف اتش دي youtube live hd .