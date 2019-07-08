اونلاين | يلا شوت CANAL PLUS مشاهدة مباراة كوت ديفوار ومالي بث مباشر cote d'ivoire vs mali رابط ماتش ساحل العاج Sport 1 Afrique

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موعد مباراة مالي وكوت ديفوار بث مباشر كورة لايف والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة مالي وساحل العاج مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة و7:00 بتوقيت مكة المكرمة و8:00 بتوقيت دولة الإمارات، شاهد وتابع الآن مباراة مالي وكوت ديفوار بث مباشر كورة ستار kora star، وتذاع المباراة عبر قناتي بي ان ماكس 1 و2 وقناة تايم سبورت المصرية .

تشكيل منتخب كوت ديفوار المتوقع أمام مالي :

سيلفان جوبوهوو

سيرجي أورييه - إسماعيل تراوري - ويلفريد كانون - وونلو كوليبالي

فرانك كيسي - جيوفري سيري دي - جيان سيري - نيكولاس بيبي

ماكس جرادل - جوناثان كودجيا

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تشكيل منتخب مالي المتوقعأمام كوت ديفوار :

دجيجي ديارا

فالاي ساكو - بوباكر كوياتي - مولاي واغي - ماساديو هايدارا

أمادو هايدرا - لاسانا كوليبالي - أداما تراوري - موسى دومبيا

خليفة كوليبالي - عبدالله ديابي

مشاهدة مباراة مالي وكوت ديفوار بث مباشر كورة لايف

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