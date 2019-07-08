اونلاين | مشاهدة مباراة كوت ديفوار ومالي بث مباشر cote d'ivoire vs mali يلا شوت beIN SPORTS المفتوحة Total Africa Cup of Nations

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مشاهدة مباراة مالي وكوت ديفوار بث مباشر كورة ستار kora star، ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي رابط مشاهدة مباراة مالي وكوت ديفوار بث مباشر حيث يلتقي المنتخبان مساء اليوم الإثنين 8-7-2019 في إطار منافسات دور 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً على الملاعب المصرية حتى يوم 19 من الشهر الجاري.

ويستضيف استاد السويس مباراة مالي وساحل العاج مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة و7:00 بتوقيت مكة المكرمة و8:00 بتوقيت دولة الإمارات، شاهد وتابع الآن مباراة مالي وكوت ديفوار بث مباشر كورة ستار kora star.

وكان منتخب مالي قد تأهل لهذا الدور بعدما احتل صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط بينما كوت ديفوار تواجدوا خلف المغرب بالمركز الثاني برصيد 6 نقاط، مشاهدة مباراة مالي وكوت ديفوار في الأمم الأفريقية 2019 بث مباشر كورة لايف kora live.

تشكيلة منتخب كوت ديفوار المتوقعة:

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(سيلفان جوبوهوو - سيرجي أورييه - إسماعيل تراوري - ويلفريد كانون - وونلو كوليبالي - فرانك كيسي - جيوفري سيري دي - جيان سيري - نيكولاس بيبي - ماكس جرادل - جوناثان كودجيا).

تشكيلة منتخب مالي المتوقعة:

(دجيجي ديارا - فالاي ساكو - بوباكر كوياتي - مولاي واغي - ماساديو هايدارا - أمادو هايدرا - لاسانا كوليبالي - أداما تراوري - موسى دومبيا - خليفة كوليبالي - عبدالله ديابي).

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