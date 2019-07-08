رياضة | مدير التسويق التلفزيوني بالكاف يعبر عن سعادته بنجاح الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير التسويق التلفزيوني بالكاف يعبر عن سعادته بنجاح الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب عبد المنعم باه مدير التسويق التلفزيوني بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" عن سعادته بالنجاح الكبير لبطولة كأس أمم أفريقيا من الناحية التسويقية.

وقال باه في مؤتمر صحفي عقد اليوم باستاد الإسماعيلية: "لم نتلق الارقام بشأن عدد المشاهدات حتى الان لكننا نؤكد أن كأس الامم حققت نجاح كبير مقارنة بنسخة ٢٠١٧ حوالي ٨٠ دولة حول العالم بكل القارات اشترت حقوق البث."

وعن نجاح البطولة على منصات التواصل الاجتماعي قال: "اتخذنا العديد من الاجراءات لضمان تقديم افضل خدمة خلال البطولة وفريق الديجيتال ميديا يقوم بمجهودات كبيرة في هذا الصدد."

أضاف: "هناك أزمة غاية في الخطورة بالتسبة لنا ونحاول منعها، وهناك شركة تسرق البث التلفزيوني دون الحصول على تصريح من الكاف وتسبب في العديد من الازمات لنا ومع الشركات التي اشترت حقوق البث ونسعى لحل تلك المشكلة واتخاذ الاجراءات القانونية للرد على تلك التجاوزات."

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وعن اقصاء مصر من البطولة قال: "عائدات البطولة لا تتوقف على بقاء مصر في المسابقة، لان كل العقود ابرمت قبل البطولة، ولايمكن التراجع عنها."

وعن ضعف الحضور الجماهيري باستثناء مباريات مصر قال: "هناك مشكلة كبيرة وهي المدرجات الخالية في عدة مباريات وبالتأكيد فإن قارة أفريقيا كبيرة حدا ونحن نتفهم صعوبة سفر الجماهير."

وتابع: "اقصاء مصر تسبب في مشكلة بالمدرجات ونبحث عن حلول مع المسئولين في مصر لتوفير جماهير للمباريات المتبقية من البطولة، وعلينا ان نشكر الجهود التي قدمتها الحكومة والمسئولين في مصر بعدما نجحوا في التنظيم خلال تلك المدة القصيرة."

واختتم تصريحاته قائلا: "تنص لوائح الماف على أن تحصل الدولة المضيفة على ٢٠٪؜ من عائدات البث وهو ما سيتم تطبيقه هنا بالنسبة لأرباح مصر من التلفزيون"