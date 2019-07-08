رياضة | تشكيل غانا الرسمي أمام نسور قرطاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل غانا الرسمي أمام نسور قرطاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا التشكيل الذي يخوض به مباراة تونس المقرر انطلاقها في االتاسعة مساء اليوم الإثنين على ملعب الإسماعيلية بدور ال16 لكأس الأمم الأفريقية مصر 2019.

جاء تشكيل غانا للمباراة كالاتي:-

حراسة المرمى : ريتشارد أوفوري

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خط الدفاع : بابا رحمان - أندي يادوم - جون بوي

خط الوسط : نوح قاسم - مبارك واكسو - أفري أكوا - توماس بارتي.

الهجوم : صامويل أوسو - أندريه أيو - جوردان أيو.