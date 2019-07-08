رياضة | عاجل.. برشلونة يعلن عن موعد الصفقة الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يعلن عن موعد الصفقة الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن برشلونة حدد موعد الإعلان الرسمي عن صفقة انضمام الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد إلى صفوف البلوجرانا.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، أن يوم غدًا الأربعاء الموافق 10 يوليو، سيوف يعلن برشلونة رسميًا عن التوقيع مع جريزمان بعد دفع الشرط الجزائي في عقده مع الروخي بلانكوس.

يذكر أن الفريق الكتالوني سيدفع 120 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع أتلتيكو.