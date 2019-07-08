رياضة | جيريس يجتمع بلاعبي تونس قبل ساعات قليلة من مواجهة غانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيريس يجتمع بلاعبي تونس قبل ساعات قليلة من مواجهة غانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس بلاعبيه في أحد قاعات مقر الإقامة بمدينة الإسماعيلية لعقد المحاضرة الفنية الأخيرة قبل التوجه إلى ستاد الإسماعيلية.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة غانا باستاد الإسماعيلية في التاسعة مساء اليوم بختام مباريات دور ال١٦ لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وعقب الغداء، اجتمع جيريس باللاعبين لإعلان تشكيل المباراة وتكليف كل لاعب بمهامه الأساسية قبل مواجهة غانا.

وكان جيريس قد أكد في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن فريقه جاهز لمواجهة غانا والمعنويات مرتفعة على الرغم من ضيق الوقت بين ختام مرحلة المجموعات ومباريات ثمن النهائي إلا أن الجهاز الفني بذل كل ما يمكنه لضمان استشفاء اللاعبين وتجهيزهم لمباراة اليوم الهامة.