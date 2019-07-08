رياضة | تشكيل تونس أمام غانا.. فرجاني ساسي أساسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل تونس أمام غانا.. فرجاني ساسي أساسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس تشكيل نسور قرطاج الرسمي لمواجهة غانا في دور الستة عشر من كأس أمم إفريقيا 2019.

شهد التشكيل تواجد فرجاني ساسي منذ بداية اللقاء لأول مرة، عكس المباريات الماضية التي تواجد فيها على دكة البدلاء.

جاء تشكيل تونس على النحو الآتي:

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حراسة المرمى: المعز حسن

خط الدفاع: كشريدة، ديلان برون، ياسين مرياح، أسامة الحدادي

خط الوسط: إلياس السخيري، الشعلالي، فرجاني ساسي

خط الهجوم: المساكني، أنيس البدري، طه ياسين الخنيسي