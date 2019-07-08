رياضة | رسميًا.. ثروت سويلم يدير شئون اتحاد الكرة 3 شهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. ثروت سويلم يدير شئون اتحاد الكرة 3 شهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تولي اللواء ثروت سويلم إدارة شئون اتحاد الكرة بشكل رسمي لمدة 3 أشهر لحين عقد الجمعية العمومية الطارئة .

وجاء تعيين اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لإدارة شئون الجبلاية بشكل رسمي وفقاً للائحة الاتحاد المصري لكرة القدم، التي تنص على تولي المدير التنفيذي، إدارة الاتحاد، لمدة ثلاث شهور في حالة استقالة مجلس الإدارة، حتى أول جمعية عمومية.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة قد تقدم باستقالته في الايام الماضية بعد خسارة المنتخب المصري بهدف نظيف من جنوب إفريقيا والخروج من بطولة إفريقيا.