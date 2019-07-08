رياضة | زيدان يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الريال.. والإبقاء على المنبوذ

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، لا يريد الإبقاء على ثنائي المرينجي سيبابوس وخاميس رودريجيز خلال الموسم الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن زيدان لايُريد سيبايوس وخاميس ولن يتواجدا في الجولة التحضيرية بعد العطلة، ولكن زيدان سيضطر لمصافحة بيل وهو لايُريده وسيتواجد في الجولة التحضيرية ورحيله سيكون (صداع للمدرب)، زيدان سيكون مُضطر لضم بيل للفريق الجولة التحضيرية".

وطالب زيدان من فلورنتينو بيريز رئيس الملكي بيع الثنائي سيبايوس وخاميس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لأنه لا يرغب باستمرارهما مع الفريق.