رياضة | بتروجت متمسك بحقه في إلغاء الهبوط بالموسم الحالي للدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتروجت متمسك بحقه في إلغاء الهبوط بالموسم الحالي للدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتمسك نادي بتروجت بحقه في عملية إلقاء الهبوط من الدوري الممتاز هذا الموسم بعدما أصدر بيانا رسميا جاء فيه:

في إطار المطالبه بحقوق نادي بتروجت بعد عدة مخاطبات رسمية لاتحاد الكرة للنظر فى القصور التنظيمي للمسابقة الذى ترتب علية هبوط النادى لدورى الدرجة التانية وتجاهل الاتحاد لمطالب النادى فقد تم اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية وتم رفع دعوي أطرافها (نادي بتروجت - نادي الداخلية - نادي النجوم) ضد الاتحاد المصرى لكرة القدم للمطالبه بالغاء الهبوط فى مسابقة الدوري العام موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ و وذلك بعد ما تم لمسه من عدم توفيق الاتحاد المصرى فى إدارة مسابقة الدوري والتوقفات غير المدروسه وضغط المباريات لفرق دون الأخري مماترتب عليه عدم تكافؤ الفرص بين الفرق المشاركة في مسابقة الدوري العام

وقد تم تحديد جلسه امس الاحد الموافق ٧/٧ / ٢٠١٩ للنظر في الدعوي المقدمة وتم التأجيل للاحد القادم لعدم تواجد اي من مسؤولي الاتحاد المصري لكره القدم.