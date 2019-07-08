رياضة | البريميرليج ينقذ نجم برشلونة من جحيم فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البريميرليج ينقذ نجم برشلونة من جحيم فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي إيفرتون الإنجليزي في التعاقد مع مالكوم جناح فريق لاعب برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لإنقاذه من جحيم فالفيردي مدرب الفريق.

وقال راديو مونت كارلو الفرنسي، إن ايفرتون سوف يرسل عرضا بقيمة 35 مليون يورو من أجل التعاقد مع مالكوم من برشلونة الإسباني هذا الصيف.

وتابع الموقع أن ماركو سيلفا، مدرب إيفرتون يصر على ضم مالكوم من برشلونة وهو أولوية بالنسبة له في الصيف الجاري.

ويرغب برشلونة في بيع مالكوم في الصيف الجاري والحصول على أكثر من 40 مليون يورو التي دفعها في الصيف الماضي لضمه من بوردو الفرنسي.