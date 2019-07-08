رياضة | المقاصة يتعاقد مع النيجيري موسيس مهاجم الحدود لمدة ٤ مواسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاصة يتعاقد مع النيجيري موسيس مهاجم الحدود لمدة ٤ مواسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد مجلس ادارة نادي مصر للمقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام ، مع اللاعب النيجيري إيدو موسيس مهاجم حرس الحدود ، لمدة 4 مواسم بعد شرائه بشكل نهائي من نادي الحرس، وذلك ضمن الصفقات التي حددها احمد حسام ميدو المدير الفني للمقاصة استعدادا للموسم الكروي الجديد.

ووقع المهاجم النيجيري، على عقود انضمامه للمقاصة، ظهر اليوم الأثنين ، بمقر الشركة بحضور اللواء محمد عبد السلام، والدكتور عصام سراج مدير التعاقدات والاستثمار بالمقاصة وعبدالحميد عادل واحمد زين العابدين وكيلي اللاعب.

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وكان أحمد حسام ميدو ، المدير الفني للفريق ،قد أبدى إعجابه بإمكانيات وقدرات إيدو موسيس الهجومية وطلب من ادارة المقاصة ضمه لدعم هجوم الفريق.



وتسلم الدكتور عصام سراج الاستغناء الرسمي عن اللاعب من مسئولي نادي الحرس ، ومن المقرر أن يقوم وليد هويدي ، مدير الكرة بالنادي ، بقيد موسيس في قائمة المقاصة باتحاد الكرة.



ويبلغ اللاعب إيدو موسيس من العمر 21 عاما ، وسجل مع حرس الحدود 8 أهداف بالدوري.