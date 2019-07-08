رياضة | منتخب كوت ديفوار يصل ملعب ستاد السويس لمواجهة مالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب كوت ديفوار يصل ملعب ستاد السويس لمواجهة مالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل قبل قليل منتخب كوت ديفوار إلى ملعب السويس، استعدادا لخوض مباراته الهامة والمصيرية أمام المنتخب المالي في دور الستة عشر من بطولة الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.

وظهر التركيز الشديد على وجوه اللاعبين أثناء دخول الاستاد، وقبل الدخول إلى عرفة خلع الملابس لتغيير ملابسهم استعدادا لخوض عمليات الإحماء قبل انطلاق المباراة التي ينتظرها الملايين من عشاق الكرة في القارة السمراء.

ويلتقي كوت ديفوار مع مالي في السادسة مساء اليوم، على ملعب السويس، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر وتنتهي في 19 يوليو الجاري.