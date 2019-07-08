سان جيرمان يتدرب بدون نيمار

استأنف باريس سان جيرمان، الإثنين، تدريباته استعدادا للموسم الجديد، في ظل غياب البرازيلي نيمار ومواطنيه تياجو سيلفا وماركينيوس.

وتوج سيلفا وماركينيوس الأحد بلقب بطولة كوبا أمريكا مع منتخب بلادهما بالفوز على بيرو بثلاثة أهداف لواحد.

ومن المقرر أن ينضم نيمار، الذي أصيب وخرج من قائمة البرازيل لكوبا أمريكا، قريبا لتدريبات النادي الفرنسي.

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ومن المقرر أن يعود اللاعبون الدوليون في منتخبات أمريكا الجنوبية والكاميروني شوبو موتينج الذي تعرض منتخب بلاده للإقصاء من كأس أفريقيا، للتدريبات مع باريس سان جيرمان في الفترة بين نهاية الشهر الجاري والخامس من أغسطس/ آب، وفقا لما ذكرته صحيفة (لو باريزيان).

ولم يخف نيمار نيته في الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة للبارسا، إلا أن عودته للعاصمة الفرنسية المفترضة مطلع الأسبوع المقبل ينظر لها كطريقة لخداع الصحافة وإقناعها بأنه ليس لديه نية للدخول في أزمة في الوقت الحالي مع النادي.

يذكر أن اللاعبين الذين انضموا لتدريبات الفريق اليوم بدأوا بالخضوع لفحوصات بدنية وطبية.