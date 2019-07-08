ذا صن: النني قد ينتقل إلى بوردو مع تخفيض راتبه

قد يضطر اللاعب المصري محمد النني إلى تخفيض راتبه من أجل الحصول على فرصة الظهور مرة أخرى في ملاعب أوروبا بالرحيل عن أرسنال بحثاً عن المشاركة.

الصحيفة البريطانية "ذا صن" نشرت تقريراً عن متوسط ميدان المنتخب المصري، أشارت خلاله إلى أن النني قد يرحل إلى صفوف فريق بوردو الفرنسي هذا الصيف.

وأكد التقرير أن محمد النني سيقلل راتبه حتى تتم الصفقة، وقد لا يحصل أرسنال على القيمة المناسبة لرحيل لاعبه، لكن النادي اللندني ما زال يأمل في أن يدفع النادي الفرنسي مبلغاً مناسباً.

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النني كان قد انتقل إلى صفوف أرسنال قادماً من بازل السويسري مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني، لكنه لم ينجح في الحصول على مكانة أساسية في فريق أرسين فينجر أو أوناي إيمري.

وأشارت الصحيفة إلى أن النني كان لديه عرضين في الصيف الماضي من كريستال بالاس وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن راتب اللاعب (55 ألف إسترليني إسبوعيا) كان حائلاً لإتمام الاتفاق.

النني سيعود للعمل مع مدربه السابق في بازل منذ 4 سنوات باولو سوزا الذي يقود فريق بوردو في الوقت الحالي، وهو صاحب القرار في التعاقد مع لاعبه السابق للاستفادة من خدماته.