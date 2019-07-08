كأس أمم أفريقيا.. تشكيل كوت ديفوار ومالي في ربع النهائي

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي كوت ديفوار ومالي التشكيل اللذان سيخوضان به المواجهة التي ستجمع بينهما مساء اليوم، الإثنين، في إطار مباريات دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية 2019.
وقرر إبراهيم كامارا المدير الفني لكوت ديفوار الاعتماد على ويلفريد زاها في قيادة الخط الهجومي للفريق، إلى جانب نيكولاس بيبيه وجوناثان كودجيا.
أما محمد ماجاسوبا المدير الفني لمالي، فسيتعمد على موسى ماريجا في الخط الهجومي للفريق، على أن يعاونه موسى دجينبو وعبد الله ديابي.
ويتكون تشكيل المنتخبين من:
تشكيل كوت ديفوار: جبوهو، كوليبالي، جبامين، تراوري، باجايوكو، كانون، كيسي، سيردي دي، زاها، كودجيا، بيبيه.
تشكيل مالي: ديارا، تراوري، كوني، واجو، فوفانا، حيدرا، ساماسيكو، كوليبالي، ماريجا، دجينبو، ديابي.
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