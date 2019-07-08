شكرا لقرائتكم الشعراوي من روما إلى شنغهاي شينهوا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - شنغهاي - أ ف ب | منذ ساعة في 8 يوليو 2019 - اخر تحديث في 8 يوليو 2019 / 15:19

انتقل مهاجم روما الإيطالي ستيفان الشعراوي الى نادي شنغهاي شينهوا الصيني كما أعلن الأخير اليوم (الإثنين).



ولم يكشف النادي عن قيمة الصفقة أو أجر اللاعب، لكن الصحف الإيطالية اشارت الى ان الشعراوي سيتقاضى أجرا سنويا يتراوح بين 15 و16 مليون يورو، مشيرة الى ان روما سيحصل على مبلغ 20 مليون يورو مقابل التخلي عن مهاجمه.

وكان الشعراوي الذي يطلق عليه في إيطاليا لقب "الفرعون" نظرا لجذوره المصرية، يرتبط مع روما بعقد ينتهي في حزيران (يونيو) عام 2020 بعد ان انتقل الى فريق العاصمة الإيطالية عام 2016 قادما من ميلان.

وسجل الشعراوي الذي خاض 23 مباراة دولية مع إيطاليا، 11 هدفا الموسم الماضي في صفوف روما الذي احتل المركز السادس وسيخوض الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم المقبل.