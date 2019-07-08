شكرا لقرائتكم اسبانيا تجهز النخلي للموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الأحساء- عبدالله جمعه | منذ ساعتين في 8 يوليو 2019 - اخر تحديث في 8 يوليو 2019 / 15:10

بدأ لاعب خط الدفاع بدر النخلي برنامجه الإعدادي لمنافسات الموسم الرياضي المقبل بالالتحاق في احد الأندية الرياضية المختصة في تأهيل وإعداد اللاعبين، بدعم من موكله وسيط اللاعبين عبدالله مجرشي في احدى مدن اسبانيا بجانب العديد من نجوم كرة القدم بمختلف الجنسيات، تمهيداً لتوقيعه لاحد الاندية بعد انتهاء عقده مع نادي الباطن الذي مثله في الموسم الماضي بعد مغادرته أسوار نادي الاتحاد قادماً من نادي الفتح الذي قدم فيه افضل مستوياته محققاً معه لقب الدوري السعودي في عام 2013.



وتاتي هذه الخطوة الذي يقوم بها وسيط اللاعبين تجاه موكليه من اجل تجهيزهم بشكل كامل قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي والالتحاق بأنديتهم، في خطوة احترافية بحثاً عن تطوير مستويات موكليه ومتابعتهم عن قرب والمطالبة بحقوقهم وتسويقهم للاندية الاخرى .