شكرا لقرائتكم المكسيك تهزم الولايات المتحدة وتحرز لقبها الثامن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 8 يوليو 2019 - اخر تحديث في 8 يوليو 2019 / 15:06

أحرزت المكسيك بطولة الكأس الذهبية للمرة الثامنة بفوزها على الولايات المتحدة غريمتها التقليدية في منطقة الكونكاكاف "أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي"، 1- صفر في المباراة النهائية على ملعب "سولدجرز فيلد" في شيكاغو، وسجل جيوفاني دوس سانتوس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 73.



وتابعت المكسيك بالتالي تفوقها على الولايات المتحدة، فمن أصل ستة لقاءات في مباريات نهائية في هذه البطولة، حسم المنتخب الأول اللقب في صالحه خمس مرات.