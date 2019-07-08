شكرا لقرائتكم التحقيق مع مسؤولين بالاتحاد المصري بتهم الفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 4 ساعات في 8 يوليو 2019 - اخر تحديث في 8 يوليو 2019 / 15:08

بدأت جهات رقابية مصرية في فحص ملفات وأوراق الرسمية بالاتحاد المصري لكرة القدم قبل التحقيق مع عدد من مسؤوليه باتهامات عن فساد مالي وإداري ، كما أعلنت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان المصري عن تشكيل لجنة تقصي حقائق بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة للتحقيق مع رئيس الاتحاد المحلي هاني أبوريدة ومسؤولي الاتحاد المستقلين بشأن أسباب فشل المنتخب المصري، إضافة إلى مخالفات عدة أخرى أبرزها قيمة الراتب الضخم الذي كان يتقاضاه المدير الفني المقال المكسيكي خافير أغيري.



على صعيد متصل ، تلتقي السنغال مع بنين ، ونيجيريا مع جنوب إفريقيا بعد غد الأربعاء في انطلاق الدورربع النهائي "الثمانية" من"كان 2019" ، فيما يستكمل الدور ذاته الخميس المقبل بمواجهة الجزائر مع الفائز من مالي وساحل العاج ، ومدغشقر مع الفائز من تونس وغانا.