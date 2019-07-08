شكرا لقرائتكم الجزيرة يستعير البرازيلي كينو من بيراميدز المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي -أ ف ب - | منذ 8 ساعات في 8 يوليو 2019 - اخر تحديث في 8 يوليو 2019 / 10:45

أعلن الجزيرة خامس الدوري الاماراتي لكرة القدم تعاقده مع البرازيلي ماركوس داسيلفا "كينو" مهاجم بيراميدز المصري بصفة الإعارة حتى نهاية موسم 2018-2019.



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وجاء التعاقد مع كينو في ظل العلاقة القوية التي تربط الجزيرة مع الإدارة الجديدة لبيراميدز، بعد انتقال ملكية الأخير من تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية في السعودي الى الاماراتي سالم الشامسي الذي كان يشغل منصب نائب رئيس النادي.

وقال الجزيرة في بيان عبر موقعة الرسمي ان كينو (29 عاما) "انضم رسميا لقائمة فريق كرة القدم الاول بالنادي اعتبارا من فترة التحضيرات للموسم الكروي الجديد 2019-2020".

وتقدم محمد السويدي رئيس نادي الجزيرة بالشكر الى "سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز وادارة النادي المصري الشقيق على تسهيل انتقال كينو للجزيرة بصفة الإعارة"، مشيدا باللاعب الذي كان انتقل الى بيراميدز في 2018 قادما من بالميراس البرازيلي مقابل 10 ملايين دولار، في صفقة وصفت بانها الاغلى في تاريخ الدوري المصري.

وتابع السويدي "كينو يتمتع بقدرات فنية كبيرة ونال اشادات فنية واسعة بسبب ما قدمه من مستويات كبيرة مع بيراميدز في الدوري المصري، ونحن سعداء بانضمامه لفخر ابوظبي (لقب الجزيرة) وواثقون انه سيحصل على الدعم والمساندة من زملائه".