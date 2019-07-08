6 لاعبين في معسكر أخضر الريشة الطائرة بماليزيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل الرياض_واس انطلق في العاصمة الماليزية كوالالمبور المعسكر التدريبي الخارجي للمنتخب السعودي للشباب و الناشئين استعداداً للمشاركة في بطولة أوكرانيا الدولية للشباب وبطولة العرب للناشئين خلال الشهرين المقبلين. ويشارك في المعسكر المقام في أكاديمية "sport affairs " العالمية ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري, 6 لاعبين هم معاذ الغامدي، نواف الغامدي وعبدالله الحارثي "فئة الشباب" و يزن الصائغ ،ضياء شعيب وأحمد باشهاب "فئة الناشئين", بإشراف مدرب المنتخب السعودي للريشة الطائرة عمار عوض والمدرب الوطني يوسف الغامدي بالتعاون مع نخبة من الكوادر التدريبية الأجنبية المتخصصة التي ستساعد على تحقيق أهداف المعسكر التي تتمحور حول زيادة الحمل التدريبي ورفع مستوى اللياقة البدنية بجانب اكتساب الخبرة وتطوير المهارات الفنية.



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