ثروت سويلم يتسلم رئاسة اتحاد الكرة...

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جدة - عمرو شويل تسلم اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة مسئولية القائم بأعمال رئيس الجبلاية عقب اعلان مجلس هاني أبوريدة إستقالته من منصبه على خلفية وداع المنتخب الوطني الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر أمام جنوب أفريقيا فى المباراة التى أقيمت على أرضية ملعب استاد القاهرة أمس الأول.
أكد مصدر باتحاد الكرة تولى ثروت سويلم مسئولية اتحاد الكرة وفقًا للائحة النظام الأساسى على ان يتم الدعوة لإنتخابات خلال 3 أشهر من تاريخ توليه المسئولية.
أضاف المصدر أن اللجنة الأوليمبية ستقوم بالرد فى موعد أقصاه 7 أيام من ورود الاستقالات الجماعية التى تقدم بها مجلس الجبلاية لاعتمادها وذلك للتأكيد على دخول مرحلة الأشهر الثلاثة التى تمنح للمدير التنفيذى لاتحاد الكرة.
وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة استقالته من منصبه عقب الخروج المهين للمنتخب الوطني الأول من بطولة كاس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر.
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