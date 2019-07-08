شكرا لقرائتكم الأهلي يطلب ضم "رومانة" ميزان بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب النادي الأهلي، الحصول على خدمات نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط فريق بيراميدز، خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

وأعلن نادي بيراميدز خلال الساعات الماضية، ترحيبه بإبرام صفقات تبادلية مع النادي الأهلي قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد، لتدعيم صفوف الفريقين.

وطلب مسئولو الأهلي التعاقد مع دونجا الملقب برومانة ميزان بيراميدز، بعد تألقه الملفت مع فريقه خلال الموسم الحالى، ونجاحه فى التألق ليصبح أحد أبرز لاعبى خط الوسط فى الدوري المصري الممتاز.

وتواجد دونجا ضمن قائمة المنتخب الوطنى، التى شاركت فى كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا فى مصر، قبل توديع البطولة مبكرا بالخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف وحيد فى دور الـ16 .