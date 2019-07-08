شكرا لقرائتكم المقاصة يدعم صفوفه بموسيس مهاجم الحدود لمدة 4 سنوات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل مجلس ادارة نادي مصر للمقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام ، على خدمات اللاعب النيجيري إيدو موسيس مهاجم حرس الحدود،لمدة 4 سنوات بعد شرائه بشكل نهائي من نادي الحرس، وذلك ضمن الصفقات التي حددها احمد حسام ميدو المدير الفني للمقاصة استعدادا للموسم الكروي الجديد.

ووقع المهاجم النيجيري ، على عقود انضمامه للمقاصة، ظهر اليوم الأثنين ، بمقر الشركة بحضور اللواء محمد عبد السلام ،والدكتور عصام سراج مدير التعاقدات والاستثمار بالمقاصة وعبدالحميد عادل واحمد زين العابدين وكيلي اللاعب.

وكان أحمد حسام ميدو ، المدير الفني للفريق ،قد أبدى إعجابه بإمكانيات وقدرات إيدو موسيس الهجومية وطلب من ادارة المقاصة ضمه لدعم هجوم الفريق.

وتسلم الدكتور عصام سراج الاستغناء الرسمي عن اللاعب من مسئولي نادي الحرس ، ومن المقرر أن يقوم وليد هويدي ، مدير الكرة بالنادي ، بقيد موسيس في قائمة المقاصة باتحاد الكرة.

Advertisements

ويبلغ اللاعب إيدو موسيس من العمر 21 عاما ، وسجل مع حرس الحدود 8 أهداف بالدوري.

يذكر أن إدارة المقاصة ، تعاقدت خلال الانتقالات الصيفية الجارية مع اللاعب صلاح أمين مهاجم فريق النجوم ، في إطار سياسية تدعيم صفوف الفريق باللاعبين المميزين للمنافسة بقوة خلال الموسم الجديد .