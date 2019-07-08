شكرا لقرائتكم عثمان الدسوقى: مركز التسوية والتحكيم قرر تأجيل دعوى ثلاثى الدورى الهابط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال اللواء عثمان الدسوقي المشرف العام علي فريق الداخلية إن مركز التسوية والتحكيم الرياضي التابع للجنة الأوليمبية المصرية قرر اليوم تأجيل البت في الدعوى التي أقامتها الأندية الثلاث "بتروجت والنجوم والداخلية" بإلغاء الهبوط في الموسم الحالي،إلي يوم الأحد المقبل الموافق 14 يوليو.

وهبط فريق الداخلية رسمياً إلى دوري القسم الثاني بعد توقف رصيده عند النقطة 27 في المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول مسابقة الدوري العام.

وأكد الدسوقي أن الأندية التي هبطت للقسم الثاني قامت برفع دعوي إلي مركز التحكيم الرياضي لإلغاء الهبوط واستندت إلي سوء إدارة المسابقة من جانب اتحاد الكرة،وكان مقرر أن يتم البت في الدعوى اليوم"الاثنين"،قبل أن يتم تأجيلها ليوم الأحد القادم.

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وأضاف المشرف العام على فريق الداخلية أن الدعوي استندت إلي تضامن 14 ناد طالبوا بإلغاء الهبوط في الموسم الحالي قائلاً: قدمنا في البداية هذه الدعوي إلي اتحاد الكرة ثم لجنة فض المنزاعات بالجبلاية لكن لم نحصل علي أي ردود ،لنضطر إلي رفع الدعوي لمركز التحكيم باللجنة الأوليمبية".

واختتم الدسوقي :" نطالب بإلغاء الهبوط علي أن تضم مسابقة الدوري في الموسم المقبل 21 فريقا،ويتم وضع جدول ثابت للمباريات تلتزم به كل الأندية ،أن اتحاد الكرة جهة تنفيذية فقط،أما الأندية فهي جهة تشريعية لذلك يجب احترام رغبتها في التضامن معنا".