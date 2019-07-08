شكرا لقرائتكم أحمد حجازى يعتذر للجمهور : كان نفسنا نحقق حلمكم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتذر أحمد حجازى نجم دفاع منتخبنا الوطني ونادي ويست بروميتش الانجليزي لجماهير الكرة المصرية بعد توديع منتخبنا الوطني لبطولة كأس الأمم الافريقية، وكتب أحمد حجازى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر :" ‏بعتذر لكل الناس كان نفسنا نحقق حلمكوا و حلمنا في ارضنا و وسط جماهيرنا و اهلنا..بشكر كل واحد ساندنا من المدرجات او من البيت او بالدعاء او بالنقد و ان شاء الله المنتخب يرجع اقوي..حقكوا_علينا"

وتسلم لاعبو المنتخب الوطني مكافأة التأهل إلى دور الـ16 قبل مباراة أمس أمام جنوب أفريقيا، وقدرها 50 ألف جنيه لكل لاعب، إلا أنه تم خصم مكافأة الفوز على الكونغو وأوغندا من عمرو وردة، لاسيما أنه تم تسجيل اللاعب "غياب" في المباراتين .

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وكان اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، قرر صرف مكافآت فورية للاعبى المنتخب الوطنى الأول بقيادة خافيير أجيرى، بعد التأهل إلى دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2019، كأول المجموعة الأولى.. ويحصل كل لاعب بالمنتخب على مبلغ 50 ألف جنيه وفقًا للائحة المكافآت الداخلية الخاصة بالفريق.