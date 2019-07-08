بلس Goal: مشاهدة مباراة كوت ديفوار ومالي بث مباشر يلا شوت yalla shoot بدون تقطيع كورة ستار الشوط...

يلا شوت بدون تقطيع مشاهدة مباراة كوت ديفوار ومالي بث مباشر Kora Star يلا شوت بث مباشر مباراة كوت ديفوار ومالي اليوم في كأس الأمم الإفريقية، تترقب جميع الجماهير العربية مشاهدة مباراة كوت ديفوار اليوم ضد مالي بث مباشر في واحدة من المباريات القوية بدور 16 بأمم إفريقيا 2019، ومن خلال المقال نقدم لكم البث المباشر لمباراة كوت ديفوار ومالي اليوم بدون تقطيع عبر روابط مختلفة للبث.

بث مباشر كوت ديفوار ومالي

مباراة كوت ديفوار ومالي بث مباشر بدون تقطيع، تعد مباراة كوت ديفوار ومالي محط اهتمام ومتابعة الكثير من عشاق كرة القدم العربية، حيث يسعي كوت ديفوار لتقديم مباراة قوية أمام الفريق المالي، والذي يقدم مستوي مميز خلال هذه البطولة، و تجدون رابط كورة أون لاين مشاهدة مباراة كوت ديفوار اليوم أونلاين بدون تقطيع كورة ستار بجودات مختلفة.

مشاهدة مباراة مالي وكوت ديفوار بث مباشر كورة أون لاين، من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة كوت ديفوار ومالي مباشر اليوم الإثنين الموافق 8-7-2019 في دور 16 بأمم إفريقيا في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي على استاد السويس الجديد، ويمكنكم مشاهدة مباراة كوت ديفوار ومالي بث مباشر كورة لايف داخل المقال.

مباراة كوت ديفوار مباشر bein sport MAX بين ماتش، سيكون البث المباشر لمباراة مالي وكوت ديفوار من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة، وستكون المباراة منقولة عبر قناة bein sport max hd 1 مباشرة بتعليق أحمد البلوشي.

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يلا شوت مشاهدة مباراة كوت ديفوار ومالي بث مباشر

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تضم تشكيلة منتخب مالي اليوم أمام كوت ديفوار كلا من: دجيجي ديارا في حراسة المرمى، هاماري تراوري – يوسف كوني – أمادوا هايدارا – ساما سيكو، عبدالله ديابي – موسي ديجينيبو – ممادو فوفانا – مولا واجي– لاسانا كوليبالي – موسي ماريجا.

كما ستضم تشكيلة كوت ديفوار اليوم كلا من: سيلفان جبوهو في حراسة المرمى، وونلو كوليبالي – ويلفريد كانون – إسماعيل تراوري – جان جامين – سيري داي – فرانك كيسي – ولفريد زاها – ممادو بكايوكو – نيكولاس بيبي – جوناثان كودجيا.

حكم المباراة يطلق صافرة بداية أحداث الشوط الأول من مباراة كوت ديفوار ضد مالي مباشرة في دور 16 بأمم إفريقيا.