مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر يلا شوت حصري yalla shoot كورة لايف اون لاين kora live اليوم...

في اخر مباريات دور الستة عشر في بطولة تستضيفها مصر، يستضيف استاد الاسماعيلية مبارة تجمع بين منتخب تونس مع نظيرة الغاني في اطار منافسات دور ال 16 ببطولة كأس الامم الافريقية 2109، حيث ينتظر عشاق كرة القدم ومحبيها تلك المبارة القوية والمتوقع ان تشهد مفاجاة كما شهدت اللقاءات الماضية خروج منتخبات قوية جدا.

مبارة تونس وغانا

وقد تاهل المنتخب التونسي الي دور الستة عشر بعد ان احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد نقطتين بعد ان تعادل في مباراتين وهزم وفي مبارة واحدة في اداء غير مقنع لعشاق المنتخب التونسي، بينمت علي الجانب الاخر فقد تاهل المنتخب الغاني لدور الستة عشر لتلك البطولة بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد نقطتين ايضا بعد ان تعادل في مباراتين وهزم في لقاء واحد نفس حال المنتخب التونسي لننتظر اليوم لقاء هام ومثير جدا.

موعد مبارة تونس وغانا

وستقام المبارة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية والثامنة بتوقيت تونس وستذاع المبارة علي قنوات تايم سبورت وقنوات بي ان سبورت وبي ان ماكس 1،2.

رابط مبارة تونس وغانا