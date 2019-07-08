سيف زاهر ينفي تراجعه عن استقالته من اتحاد الكرة المصري

اعلن سيف زاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المقدم استقالته في وقت سابق، بنفيه الأقاويل التي ترددت مؤخرا عن قرار رحيله عن منصبه في اتحاد الكرة، واكد بأنه قد تم باستقالته التي تعتبر نهائية وليس لها رجعه.

كما أضاف سيف زاهر، بأنه يقدم اعتذاره للجماهير بسبب أخفاق المنتخب المصري في المباراة الأخيرة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، ووجه الشكر للدولة المصرية وكافة مؤسساتها على تنظيم افضل بطولة ممكنة.

والجدير بالذكر بأن المنتخب المصري قد ودع بطولة الأمم الأفريقية 2019 من دور ـ 16 بعد خسارة الفريق أمام منتخب جنوب أفريقيا، بهدف مقابل لا شيء، حيث أن ذلك قد تسبب في استقالة هاني أبو ريدة من رئاسة الاتحاد، وأعضاء الجبلاية أيضا.