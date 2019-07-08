شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم يدير اتحاد الكرة بعد الاستقالة الجماعية لمجلس أبو ريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدير ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، مجريات الأمور داخل مبنى الجبلاية لحين إعلان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قراره بشأن موقف المجلس.

ووفقًا للائحة الخاصة باتحاد الكرة، فإنه حال استقالة جميع أعضاء اتحاد الكرة فإن المدير التنفيذى للجبلاية يتولى المسئولية لمدة 3 أشهر يقوم خلالها بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس جديد.

ووفقا للجنة الأولمبية فإنه فى حالة مرور 7 أيام على استقالة أعضاء الجبلاية دون العدول عنها، فإنها تعتبر مقبولة، على أن يصدر وزير الرياضة بعدها قراره سواء باعتماد ثروت سويلم قائما بأعمال رئيس الجبلاية حتى موعد الانتخابات، أو مخاطبة "فيفا" لتعيين لجنة مؤقتة.

كان هاني أبو ريدة أعلن استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليًا.

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وقال أبو ريدة إن هذا القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شىء تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل.

وعن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق أكد أنه مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسئولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه.

كما أكد أبو ريدة أنه من واقع المسئولية الوطنية فإنه مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها لأن النجاح في التنظيم كان من البداية هدف نسعى جميعًا لتحقيقه من أجل سمعة بلادنا.