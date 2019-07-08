شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: متمسكون بإلغاء الهبوط و14 ناديًا يتضامن معنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء عثمان الدسوقى، المشرف العام على فريق الداخلية، أن مركز التسوية والتحكيم الرياضى التابع للجنة الأولمبية المصرية قرر اليوم تأجيل البت فى الدعوى التى أقامتها الأندية الثلاث "بتروجت والنجوم والداخلية" بإلغاء الهبوط فى الموسم الحالي، إلى يوم الأحد المقبل الموافق 14 يوليو.

وهبط فريق الداخلية رسميًا إلى دورى القسم الثانى بعد توقف رصيده عند النقطة 27 فى المركز الـ17 وقبل الأخير فى جدول مسابقة الدورى العام.

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وأكد الدسوقى أن الأندية التى هبطت للقسم الثانى قامت برفع دعوى إلى مركز التحكيم الرياضى لإلغاء الهبوط واستندت إلى سوء إدارة المسابقة من جانب اتحاد الكرة، وكان مقرر أن يتم البت فى الدعوى اليوم "الإثنين"، قبل أن يتم تأجيلها ليوم الأحد المقبل.

وأضاف المشرف العام على فريق الداخلية أن الدعوى استندت إلى تضامن 14 ناديًا طالبت بإلغاء الهبوط فى الموسم الحالى قائلاً: قدمنا فى البداية هذه الدعوى إلى اتحاد الكرة ثم لجنة فض المنازعات بالجبلاية لكن لم نحصل على أى ردود، لنضطر إلى رفع الدعوى لمركز التحكيم باللجنة الأولمبية.

واختتم الدسوقى: "نطالب بإلغاء الهبوط على أن تضم مسابقة الدورى فى الموسم المقبل 21 فريقًا، ويتم وضع جدول ثابت للمباريات تلتزم به كل الأندية، أن اتحاد الكرة جهة تنفيذية فقط، أما الأندية فهى جهة تشريعية لذلك يجب احترام رغبتها فى التضامن معنا".