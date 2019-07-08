شكرا لقرائتكم خبر عن بوجى لـ تايم سبورت: أزمة وردة كشفت ضعف اتحاد الكرة والجهاز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح أحمد فتحى بوجى، لاعب الزمالك السابق، النار على الجهاز الفنى للمنتخب ومسئولى اتحاد الكرة، بعد الخروج المهين من بطولة أمم أفريقيا، وذلك بعد الهزيمة من جنوب أفريقيا فى منافسات دور الـ 16 بهدف دون رد.

وقال بوجى، فى تصريحات لقناة تايم سبورت، إنه من المفترض أن يكون المدرب العام هو "المرايا" لاختيارات المدير الفنى، ولكن هانى رمزى تم اختياره على أساس أيه؟!، فهو شخص يخلط الأمور الشخصية بالعمل، وتم ضمه للجهاز الفنى المساعد لأجيرى نظرا لعلاقته بمسئولى اتحاد الكرة .

وأضاف بوجى، لاعب منتخب الشباب السابق، أن رمزى وجه أجيرى بأن يعتمد على الطريقة الهجومية فقط بعد الانتقادات التى وجهت إلى كوبر بسبب طريقته الدفاعية .

وتطرق لاعب الزمالك السابق إلى المدير الفنى القادم، والذى يجب أن يكون لديه فكر فى الملعب، مثل حسام حسن أو إيهاب جلال، وحال اللجوء إلى مدرب أجنبى فيكون مدرب وادى دجلة تاكيس جونيس .

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وأكد بوجى أن الخروج أمام جنوب أفريقيا منع مصر من فضيحة حال اللعب أمام الجزائر وقتها كان الخروج سيكون مهينا.

وأشار لاعب الزمالك السابق إلى أن أزمة عمرو وردة الأخلاقية كشف أن لاعبى المنتخب أقوى من اتحاد الكرة ومن الجهاز الفنى، وكشفت عدم السيطرة على المنتخب وعدم تحمل المسئولية .

وودع الفراعنة بطولة امم أفريقيا من دور الـ 16 بعد الخسارة امام جنوب افريقيا بهدف دون رد، رغم تحقيق العلامة الكاملة فى دور المجموعات بالفوز على زيمبابوى و الكونغو الديمقراطية واوغندا.