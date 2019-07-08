زكريا ناصف يضع روشتة تصحيح مسار الكرة المصرية بعد الخروج الأفريقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع زكريا ناصف، نجم النادى الأهلي السابق، روشتة تصحيح مسار الكرة المصرية في الفترة المقبلة، بعد الخروج المهين للمنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر.

وودع منتخب الفراعنة كأس الأمم الأفريقية عقب الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور الـ16، حيث تقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم باستقالته عقب الخروج الأفريقي.

وكتب ناصف عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر":

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