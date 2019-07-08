شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات شابات الطائرة تحت 20 سنة فى بطولة العالم بالمكسيك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة لدخول معسكر مغلق بالمكسيك وخوض منافسات بطولة العالم التى ستنطلق يوم 12 يوليو الجارى هناك أيضًا .
ومن جانبه أعلن أحمد فتحى المدير الفنى للمنتخب عن مواعيد منافسات مصر فى البطولة، حيث تلتقى مصر مع بولندا يوم 12 يوليو الجارى ثم الصين يوم 13 وأخيرًا بيرو يوم 14 من نفس الشهر .
ويتواجد حاليًا المنتخب داخل معسكر مغلق فى المكسيك استعدادًا لانطلاق المسابقة للدخول فى أجواء البطولة مبكرًا .
وتضم قائمة اللاعبات كلاً من نور ياسين وميار خليفة وزينة العلمى وهنا المصرى وملك مرجان وعلياء هانى وهدير يسرى وداليا المرشدى وهالة منسى ودانا شوقى وسهيلة وفيق وندى وليد وهنا عمر ومايا نجم .
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