شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات لا تفوتك عن مباراة تونس وغانا في كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تمام التاسعة مساءً، تنطلق واحدة من أقوى مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، حيث يصطدم المنتخب التونسي بنظيره الغاني في منافسات دور الـ16.

”الخليج 365” يستعرض 7 معلومات عن المباراة المرتقبة:

ـ قناة تايم سبورت تنقل مباراة تونس وغانا

ـ المباراة تقام على استاد الإسماعيلية

ـ حجز منتخب تونس مقعده في دور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية دون تحقيق أي فوز في المجموعة الخامسة، عقب التعادل مع مالي وأنجولا وموريتانيا

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ـ تأهل منتخب غانا لدور الـ16 بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط متفوقًا على منتخبات الكاميرون وبنين وغينيا بيساو.

ـ يستهدف منتخب تونس كسر العقدة الغانية، بعدما فاز منتخب غانا في 6 مباريات رسمية جمعته مع نظيره التونسي، بينما تعادل المنتخبان مرة واحدة

ـ أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة لقاء تونس وغانا، إلى الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

ـ سجل منتخب تونس في دور المجموعات هدفين ودخل في الشباك التونسية هدفين أيضًا.