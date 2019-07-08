شكرا لقرائتكم خبر عن الأجندة الدولية تضع اتحاد الكرة فى ورطة بعد إقالة أجيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزمة جديدة تفجرت فى اتحاد الكرة، بعد قرار إقالة المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للفراعنة عقب الخسارة من جنوب أفريقيا وتوديع بطولة أمم أفريقيا 2019.

سبب الأزمة هى فترات التوقف الخاصة بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، خلال الفترة المقبلة، وتبدأ أول فترة توقف من يوم 2 حتى 10 سبتمبر، والثانية من 7 حتى 15 أكتوبر، والثالثة من 11 حتى 19 نوفمبر المقبلين، ما يعنى أن اتحاد الكرة مطالب خلال ساعات بحسم ملف المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر حتى يبدأ مهمته مع الفراعنة.

وأعلن هانى أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصرى لكرة القدم كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطنى الأول من دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر حاليًا .

وقال أبو ريدة إن هذا القرار يأتى كالتزام أدبى رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر فى شىء تجاه المنتخب الوطنى وقدم له كل الدعم المادى والمعنوى على الوجه الأكمل.

وعن مصير الجهاز الفنى والإدارى للفريق أكد أنه مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسئولين عنها رغم تلبية كل مطالبه.

كما أكد أبو ريدة أنه من واقع المسئولية الوطنية فإنه مستمر فى رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها لأن النجاح فى التنظيم كان من البداية هدف نسعى جميعا لتحقيقه من أجل سمعة بلادنا.

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