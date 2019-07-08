شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان لـ تايم سبورت: محمد صلاح اتغير ويجب أن يبتعد عن الأمور الإدارية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى حلمي طولان المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، أن مصر افتقدت للإدارة الحكيمة في اتحاد الكرة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما تسبب في حدوث العديد من الأزمات .
وأضاف طولان في تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت" أن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي تغير كثيرًا في الفترة الماضية، ويجب عليه أن يبتعد تمامًا عن الأمور الإدارية في المنتخب فلا علاقة له باختيارات اللاعبين أو "مين يلعب ومين مايلعبش".
واستطرد طولان حديثه عن نجم الفراعنة بأن محمد صلاح أصبح قدوة للكبار والصغار وعليه أن يحافظ على هذه المكانة في نفوس المصريين ويتعامل باحترافية .
وعن مقارنة الجيل الحالي بالجيل الذهبي الذي توج بثلاث ألقاب من كأس الأمم الأفريقية مع حسن شحاتة، أكد طولان أن الجيل الحالي يفتقد للكثير من الإمكانيات، مشيرًا إلى أن أهم ما كان يميز الجيل السابق هو وجود دكة بدلاء قوية .
وخسر المنتخب الوطني أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف ليودع بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر من دور الـ 16.
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