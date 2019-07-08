سوبر كورة.. الاتحاد الجزائرى يصدم الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب الاتحاد الجزائرى لكرة القدم، فى صدمة فنية، لمسئولي النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية، فيما يخص ملف المدير الفنى القادم للقلعة الحمراء. وتلقى النادى الأهلى، صدمة بعدما أغلق الاتحاد الجزائرى لكرة القدم، الباب أمام تولى جمال بلماضى المدير الفنى لمنتخب الجزائر، المسئولية الفنية للقلعة الحمراء خلال الموسم الكروى الجديد. ورفض الاتحاد الجزائري رحيل بلماضى فى الوقت الحالى، لتولى تدريب الأهلي لأسباب خاصة. لمعرفة أسباب تمسك الاتحاد الجزائرى باستمرار بلماضى، اضغط هنا..

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