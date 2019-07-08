شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم ملف المعارين بعد عودة خالد جلال من قبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة نادى الزمالك على عقد جلسة مع خالد جلال المدير الفنى للفريق فور عودة بعثة الفريق الأبيض من قبرص لحسم ملف اللاعبين المعارين لأندية محلية أو خارجية.

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ومن المقرر أن تعود بعثة الزمالك إلى القاهرة السبت المقبل، ويختتم الفريق الأبيض معسكره المقام حاليا فى قبرص يوم الجمعة المقبل تمهيدا للعودة إلى القاهرة فى اليوم التالى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تلقى فيه النادى عدة عروض لعدد كبير من اللاعبين المعارين، حيث اقترب أحمد رفعت وإسلام جمال من الانتقال للاتحاد السكندرى، بخلاف الاتفاق مع سموحة حول انتقال الثنائى مصطفى محمد ومحمد أشرف روقة لصفوف الفريق السكندرى.