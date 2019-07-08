كورة لايف مشاهدة مباراة كوت ديفوار ومالي بث مباشر kora star يلا شوت للجوال ماتش ساحل العاج مباشر كأس...

بث مباشر مباراة مالي وكوت ديفوار يلا شوت kora online، يلعب مساء اليوم الاثنين كلاً من منتخبي كوت ديفوار ومالي في دور الـ 16 من كأس الأمم الأفريقية 2019 على ملعب ستاد السويس في مواجهة منتظرة من كافة جماهير كرة القدم الأفريقية لتحديد الفريق المتأهل والذي يواجهة محاربي الصحراء منتخب الجزائر، وستكون درجة الحرارة مناسبة اكثر من بداية البطولة بكثير،حيق قلت إلي 26 درجة مئوية، مباراة كوت ديفوار ومالي مباشر اليوم بدون تقطيع.

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كوت ديفوار ضد مالي بث مباشر yalla shoot، وكان المنتخب الإيفواري قد تأهل إلي دور الستة عشر بعد حلوله في المركز الثاني خلف المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة من البطولة بتحقيقه ست نقاط من فوزين على جنوب أفريقيا ونامبيبيا وخسارة أمام المنتخب العربي المغربي، ليستمر منتخب الأفيالي في مغامرته من اجل التتويج باللقب مرة اخرى بعد تتويج عام 2015 بركلات الترجيح على حساب غانا حينها، مباراة كوت ديفوار ومالي bein sport.

مباراة مالي وكوت ديفوار اليوم بدون تقطيع مباشرة، اما منتخب مالي فقد تصدر المجموعة الخامية على حساب المنتخب التونسي بعدما تفوق في المباراة الأولى على المنتخب الوريتاني برباعية مقابل هدف، وتعادل في الثانية امام المنتخب التونسي بهدف لكل فريق، وفاز في الثالثة على المنتخب الانجولي بهدف نظيف ليتصدر المجموعة برصيد سبع نقاط، وسيكون عليه الفوز على الأفيال من اجل الصعود لدور الثمانية، وسنوفر لكم رابط مشاهدة سريع لمباراة كوت ديفوار ومالي نقل حي اونلاين.

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