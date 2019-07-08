يلا شوت مشاهدة مباراة كوت ديفوار ومالي بث مباشر yalla shoot كورة اونلاين يوتيوب ماتش منتخب كوت...

يلا شوت مشاهدة مباراة كوت ديفوار ومالي بث مباشر yalla shoot، حيث تلتقي كوت ديفوار ضد مالي اليوم مباشر يوتيوب بدون تقطيع hd، ضمن مباريات دور الستة عشر من كاس الأمم الأفريقية 2019 التي تقام في مصرـ، حيث تعد تلك المواجهة أحد أقوى المواجهات وسنتعرف من خلال على الفريق الذي سوف يواجه منتخب الجزائر يوم الخميس في دور الثمانية من البطولة، ولهذا سوف نوفر لكم بث مباشر مباراة كوت ديفوار ومالي يلا شوت KORA STAR.

مباراة كوت ديفوار ومالي بث مباشر اليوم

مباراة كوت ديفوار ومالي مباشر يلا شوت، تبدأ مواجهة المنتخب الإيفواري ضد منتخب مالي في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية على ملعب ستاد السويس الجديد، السابعة بتوقيت مدينة مكة المكرمة، في درجة حرارة 26 درجة مئوية وهي المباراة رقم 43 على في البطولة، وتنقل قناةة بي ان سبورت وقناة تايم الأرضية اللقاء على شاشتها بالتعليق العربي لحفيظ دراجي وعلي سعيد الكعبي، مباراة كوت ديفوار ومالي بث مباشر اون لاين.

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مباراة مالي وكوت ديفوار مباشر kora match، رغم ان الترشيحات تصب في مصلحة المنتخب الأيفواري إلا ان منتخب مال لديه حظوظ كبيرة في الصعود، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه الفريق وجعله يتصدر المجموعة الخامسة من البطولة على حساب المنتخب العربي التونسي، خاصة اون أرضية ملعب السويس قد اعتاد عليها الفريق خلال الثلاث مباريات السابقة، مباراة كوت ديفوار ومالي بث مباشر كورة لايف بجودة عالية.

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